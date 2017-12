Castigarea turneului de la Hua Hin i-a adus Simonei Halep o importanta suma de bani

Suwat Liptapanlop, directorul turneului, a precizat la festivitatea de premiere ca jucatoarele prezente au impartit in mod egal o suma doar pentru simpla participare. Cum Simona le-a invins pe Johanna Konta si Karolina Pliskova si a castigat competitia, ea a primit de la organizatori aproximativ 700.000 de euro, dupa cum sustine Digisport.In 2017, Halep (liderul ierarhiei WTA) a castigat 5.275.227 de dolari din premii. Simona a fost intrecuta la capitolul castiguri doar de Venus Williams (5.468.741 de dolari) si Garbine Muguruza (5.433.457 de dolari).Halep va incepe noul sezon din circuitul profesionist la Shenzhen, competitie care se va disputa in perioada 1-7 ianuarie 2018. Halep a castigat turneul asiatic in 2015.