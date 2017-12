Darren Cahill: Simona Halep este capabila sa castige orice Grand Slam

"Nu poti fi numarul 1 in lume si sa ajungi in finale de Grand Slam fara a avea capacitatea de a castiga un Grand Slam. Este o chestiune de a continua sa muncesti din greu si de a face ceea ce trebuie zi de zi pentru a te pune intr-o buna pozitie. Daca in trecut a avut unele accidentari si probleme de sanatate, acum este suta la suta pregatita si sanatoasa. Sa-i tinem pumnii sa ramana asa!", a declarat Cahill, potrivit publicatiei The Nation."Joaca bine si este pregatita de start. Trebuie sa fie curajoasa in momentele importante si sa joace meciul fara sa regrete ceea ce face. Sunt foarte increzator si am o mare convingere ca este capabila de asta. Acum depinde de ea sa gandeasca in acelasi fel. Joaca bine pe iarba si este o buna jucatoare pe terenuri rapide. Intr-o competitie de doua saptamani, este capabila sa castige oricare Grand Slam", a adaugat antrenorul romancei. Simona Halep (locul intai WTA) a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin , dupa ce a invins-o in finala pe Karolina Pliskova (4 WTA), scor 6-2, 6-3.Noul sezon din circuitul profesionist il va incepe la Shenzhen, competitie care se va disputa in perioada 1-7 ianuarie 2018. Halep a castigat turneul asiatic in 2015.