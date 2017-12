VIDEO Simona Halep a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin: 6-2, 6-3 in finala cu Karolina Pliskova

Partida a fost, in mare parte, la discretia Simonei: Halep a servit bine, a fost agresiva la retur si a obligat-o pe adversara sa loveasca mult din alergare, scotand-o astfel din zona de confort.Dupa numai o ora, Simona s-a impus in doua seturi, cedand doar cinci game-uri (6-2, 6-3).Halep va mai ramane cinci zile in Thailanda, loc unde va petrece si Craciunul.Noul sezon din circuitul profesionist il va incepe la Shenzhen, competitie care se va disputa in perioada 1-7 ianuarie 2018. Halep a castigat turneul asiatic in 2015.*Sursa video: Digisport.