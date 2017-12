Hua Hin: Simona Halep, in finala - Victorie in doua seturi cu Johanna Konta (6-3, 6-3)

Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Romanca a dat dovada de concentrare, a facut risipa de energie, a jucat cu pofta si a lovit cu sete mingea. Doar serviciul ei a mai "scartait, dar numai in primul set, in care cele doua jucatoare au reusit cinci break-uri, trei pentru romanca.Konta a fost mai rispitoare, a gresit mai mult, iar serviciul ei nu a fost la un nivel ridicat. In general, jocul Simonei Halep a aratat bine, ea imbinand foarte bine clasica ei evolutie defensiva cu un plus de agresivitate si ofensiva. Jucatoarea romana a reusit multe puncte spectaculoase, aplaudate de spectatorii din tribune.Desi scorul a fost identic, setul I a fost mai echilibrat, durand circa 50 de minute. Halep a condus cu 2-0, dar a fost egalata, apoi cu 4-1, insa Konta s-a apropiat la un ghem. Din acel moment, romanca a luat doua ghemuri la rand si a inchis setul.In partea a doua, Halep a reusit un break la 2-2, pe care l-a dublat la final, impunandu-se dupa aproximativ o ora si jumatate.In cealalta semifinala se vor intalni Karolina Pliskova din Cehia, locul 4 WTA si letona Jelena Ostapenko, locul 7 WTA. Finala mare si cea pentru locul 3 vor avea loc duminica.