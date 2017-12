Rafael Nadal, forfait pentru turneul demonstrativ de la Abu Dhabi

Competitia din Emiratele Arabe Unite, care va incepe joi, este la a zecea editie, iar Nadal a participat de opt ani."A fost un an 2017 dificil si trebuie sa imi revizuiesc calendarul pentru a fi pregatit. Din acest motiv, trebuie sa anunt cu tristete ca nu voi juca la aceasta editie", a declarat Nadal.Spaniolul s-a retras dupa primul meci disputat la Turneul Campionilor, in noiembrie, din cauza unei accidentari la genunchiul drept.La 7 decembrie, el declara ca nu este inca apt suta la suta pentru revenirea in competitie, dar spera sa fie pana la Australian Open."Scopul este sa fiu apt complet intr-o luna. Voi face totul pentru a fi pregatit. Dar inca mai am nevoie de timp", a declarat Nadal.Nadal va fi inlocuit la Abu Dhabi de compatriotul sau Roberto Bautista Agut, locul 20 ATP.Sarbul Novak Djokovic (locul 12 ATP), austriacul Dominic Thiem (locul 5 ATP), spaniolul Pablo Carreno Busta (locul 10 ATP), sud-africanul Kevin Anderson (locul 14 ATP) si rusul Andrei Rublev (locul 39 ATP) vor fi prezenti si ei in Emirate.