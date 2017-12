Venus Williams a fost absolvita de vina pentru accidentul rutier din 9 iunie, soldat cu un deces

Politia din Florida a concluzionat ca niciuna dintre soferitele implicate in accident nu are vreo responsabilitate, dupa coliziunea survenita la o intersectie din Palm Beach Gardens (Florida), care a provocat moartea unui barbat de 78 de ani. "Dupa ancheta noastra si conform legilor din Florida, nicio acuzare nu va fi formulata in acest caz", se arata in raportul politiei din Palm Beach Gardens, potrivit News.ro.Potrivit politiei, o a treia masina neidentificata i-a taiat drumul lui Venus, care voia sa intre in intersectie. Imaginile video surprinse de o camera de supraveghere de la intrarea in complexul in care locuieste Williams arata ca sportiva nu a incalcat regulile in momentul in care a intrat in intersectie. Insa o masina care nu a fost implicata in accident a facut-o pe jucatoare sa intarzie in intersectie, iar intre timp culoarea semaforului s-a schimbat, astfel ca masina condusa de Linda, sotia victimei accidentului, Jerome Barson, a intrat in coliziune cu vehiculul condus de Williams.Venus Williams, locul 11 WTA, a fost implicata intr-un accident rutier la 9 iunie soldat cu decesul dupa doua saptamani a lui Jerome Barson in varsta de 78 de ani. Ea a fost data in judecata de familia barbatului. Familia lui Jerome Barson a precizat, in plangerea depusa, ca Williams a dat dovada de neglijenta la volan si a provocat accidentul.Benson a murit la 22 iunie, la cateva zile dupa ce vehiculul in care se afla a fost lovit de masina de teren condusa de sportiva, intr-o intersectie din zona Palm Beach Gardens.Avocatul sportivei, Malcolm Cunningham, a declarat ca Venus Williams a intrat in intersectie pe culoarea verde si circula cu viteza redusa.