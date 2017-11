Jana Novotna (castigatoare la Wimbledon in 1998) a murit la doar 49 de ani

''Dupa o lunga lupta cu cancerul, Jana s-a stins, inconjurata de familie, in tara natala'' - WTA.De-a lungul carierei, Jana a fost numarul unu la dublu (27 august 1990) si numarul doi la simplu (7 iulie 1997). A castigat 24 de titluri WTA la simplu si 76 la dublu.In 1998, Novotna si-a trecut in CV si singurul sau titlu de Grand Slam la simplu: a castigat Wimbledon-ul, dupa o finala cu Nathalie Tauziat. Cand vorbim de dublu, lucrurile au stat altfel pentru cehoaica: 16 Grand Slam-uri castigate: 12 la dublu si 4 la dublu mixt. Pe langa acestea, Jana a mai reusit trei medalii olimpice si un un trofeu FedCup (cu Cehoslovacia, in 1988).Jana Novotna a fost introdusa in International Tennis Hall of Fame in 2005."Jana a fost un model atat pe teren, cat si in afara lui, iar oricine a cunoscut-o poate aproba acest lucru. Imagine ei va straluci mereu in istoria WTA" - Steve Simon, CEO al WTA-ului.