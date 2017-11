​Clasamentul WTA: Mihaela Buzarnescu, cea mai buna clasare din cariera (locul 60 - a depasit-o pe Maria Sharapova); Simona Halep, in continuare lider

In varsta de 29 de ani, Mihaela se afla pe locul 544 in lume la finalul lui 2016. Aceasta ascensiune a fost posibila dupa ce s-a impus la mai multe turnee din categoria "ITF". O alta performanta pentru Buzarnescu a fost calificarea in premiera pe tabloul principal de la US Open, ultimul Grand Slam al anului.1 Simona Halep 6175 puncte37 Sorana Cirstea 145543 Irina Begu 119460 Mihaela Buzarnescu 1019 (+8)77 Monica Niculescu 784 (+1)111 Ana Bogdan 582157 Alexandra Cadantu 366 (+1)188 Alexandra Dulgheru 301 (+5)212 Irina Bara 261 (+2)226 Jaqueline Cristian 251 (+32)232 Patricia Tig 238 (-52)243 Elena-Garbiela Ruse 225 (+1)336 Cristina Dinu 131 (+5)340 Nicoleta Dascalu 129 (+20)350 Raluca Serban 124 (-12)426 Laura Ioana Andrei 88 (+14)428 Georgia Craciun 86 (+15)459 Oana Georgeta Simion 75 (-23) etc.23 Monica Niculescu 3077 puncte36 Raluca Olaru 200038 Irina Begu 1955104 Mihaela Buzarnescu 667134 Irina Bara 525146 Simona Halep 491 (+4)156 Alexandra Cadantu 474 (+1)236 Laura Ioana Andrei 302 (+2)250 Raluca Serban 278 (+1) etc.1. Simona Halep (Romania) 6.175 puncte2. Garbine Muguruza (Spania) 6.1353. Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.0154. Karolina Pliskova (Cehia) 5.7305. Venus Williams (SUA) 5.5976. Elina Svitolina (Ucraina) 5.5007. Jelena Ostapenko (Letonia) 5.0108. Caroline Garcia (Franta) 4.3859. Johanna Konta (Marea Britanie) 3.61010. Coco Vandeweghe 3.258.