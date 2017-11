VIDEO Turneul Campionilor: Grigor Dimitrov, campion la Londra - Bulgarul a castigat cel mai important trofeu al carierei

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

A fost editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Grigor Dimitrov la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

Dimitrov si Goffin au evoluat in Grupa "Pete Sampras", acolo unde Rafael Nadal, principalul favorit, s-a retras dupa primul meci disputat si pierdut chiar in fata jucatorului belgian. Dimitrov a incheiat grupa pe primul loc, cu victorii pe linie, iar in semifinale s-a impus in fata americanului Jack Sock, scor 4-6, 6-0, 6-3.De cealalta parte, Goffin a incheiat grupa pe locul secund, cu doua victorii si o infrangere. Singurul meci pierdut a fost chiar in fata lui Dimitrov, scor 0-6, 2-6. In penultimul act, Goffin a reusit sa il invinga pentru prima data pe elvetianul Roger Federer, cap de serie numarul doi, scor 2-6, 6-3, 6-4.In urma rezultatului inregistrat in finala de la Londra, scorul intalnirilor directe dintre cei doi jucatori a devenit 5-1 in favoarea lui Grigor Dimitrov.Dimitrov l-a mai invins pe jucatorul belgian in 2014, in turul al treilea la US Open si anul acesta in sferturi la Australian Open si in finala la Sofia. Goffin a obtinut singura sa victorie in fata lui Grigor tot in 2017, in sferturile turneului de la Rotterdam.Grigor Dimitrov a fost primul debutant care a ajungs in finala de la Turneul Campionilor, dupa spaniolul David Ferrer in 2007. Goffin a fost rezerva la editia de anul trecut si a bifat un meci, din postura de inlocuitor al accidentatului Gael Monfils. Ultimul debutant care castigase titlul la Turneul Campionilor a fost spaniolul Alex Corretja, contra compatriotului sau Carlos Moya, in 1998.Se actualizeaza.