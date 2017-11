Perechea Kontinen/Peers a castigat pentru a doua oara consecutiv Turneul Campionilor la dublu

Kontinen si Peers au cucerit titlul la Londra pentru al doilea an la rand, impunandu-se dupa o ora si 10 minute in fata celei mai bune perechi a anului.Kontinen si Peers au acum 4-1 in meciurile directe cu Kubot si Melo, toate partidele avand loc in 2017. Cuplul Kontinen/Peers s-a impus in sferturi la Roma si in finale la Washington si Shanghai, iar Kubot si Melo au castigat in semifinale la Wimbledon.In finala de simplu se infrunta doi debutanti, bulgarul Grigor Dimitrov si belgianul David Goffin.