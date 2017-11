Florin Mergea va face pereche cu Nenad Zimonjic, fost numar unu mondial la dublu

"Am fost destul de norocos in viata sa cunosc si sa am alaturi de mine oameni deosebiti. La fel si in cea legata de tenis. Inainte de a va spune cu cine voi juca in prima parte a anului viitor, as dori sa-i multumesc lui Adi pentru colaborarea noastra si sper sa iasa cu bine din provocarea careia trebuie sa-i faca fata. Nenad Zimonjic e un jucator care nu mai are nevoie de prezentare, dar mai mult, e un om special pentru mine. O sa va povestesc mai multe cu alta ocazie. Eu si Zimo ne-am tot tatonat reciproc in ultimii ani dar angajamentele noastre din acele momente nu au permis ca intentiile noastre sa devina realitate. Totul are o limita insa, de aceea ma bucur sa va spun ca, incepand cu startul lui 2018 vom juca impreuna",In iulie, Mergea a anuntat ca va face pereche cu Adrian Barbu, locul 506. Cei doi au disputat cateva turnee pana cand Barbu a fost suspendat pentru dopaj.In varsta de 32 de ani, Florin Mergea are sapte titluri ATP la dublu in palmares cu Olivier Marach, Lukas Rosol, Marin Draganja, Rohan Bopanna, Aisam-Ul-Haq Qureshi si Horia Tecau. El este vicecampion olimpic la Rio, alaturi de Horia Tecau.Zimonjic, in varsta de 41 de ani, a fost numarul 1 mondial la dublu in 2008 si are in palmares trei titluri de Grand Slam la dublu si cinci la dublu mixt. De-a lungul timpului, Zimonjic a castigat in total 54 de titluri la dublu. In acest an a triumfat la Sofia, alaturi de sarbul Viktor Troicki.