VIDEO Turneul Campionilor: David Goffin, in finala competitiei de la Londra - Belgianul l-a invins pentru prima data pe Roger Federer (scor 2-6, 6-3, 6-4)

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

Este editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Andy Murray la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

"Nu pot sa descriu ce simt in acest moment. Atata bucurie, atata fericire! Este un moment atat de special incat nu am cuvinte, nu am cum sa descriu. Nu stiu ce am facut diferit, am simtit bine mingea, din setul al doilea am servit mai bine", a spus David Goffin, cu ochii in lacrimi, dupa prima victorie din cariera in fata lui Roger Federer.In ultimul act al competitiei de la Londra, Goffin se va duela cu invingatorul partidei dintre bulgarul Grigor Dimitrov (6 ATP) si americanul Jack Sock (9 ATP). Partida va incepe la ora 22:00 si va putea fi urmarita in direct pe Digi Sport 2.In varsta de 36 de ani, Federer castigase Grupa "Boris Becker", cu victorii pe linie, in timp ce Goffin (26 de ani) a incheiat pe locul doi in Grupa "Pete Sampras", cu doua victorii si o infrangere. In primul meci de la Turneul Campionilor, jucatorul belgian l-a invins pe Rafael Nadal (liderul mondial), scor 7-6(5), 6-7(4), 6-4. Spaniolul s-a retras din competitie dupa aceasta partida, din cauza unor probleme la genunchiul drept.Roger Federer castigase toate cele sase partide disputate anterior in compania lui David Goffin. Ultima victorie data chiar din acest an, cand elvetianul s-a impus in doua seturi, scor 6-1, 6-2, in semifinalele turneului de la Basel, pe care avea sa-l si castige.David Goffin are in palmares patru trofee: la Kitzbuhel, Metz (ambele in 2014), Shenzhen si Tokyo (ambele in 2017).Asi: 7-7Duble greseli: 3-1Lovituri castigatoare: 28-20Erori nefortate: 37-27Puncte castigate cu primul serviciu: 74% (35/47) - 73% (40/55)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 57% (17/30) - 58% (22/38)Puncte de break castigate: 2/11 - 2/3Durata meci: 1 h 45 minute.