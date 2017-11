Andy Murray a renuntat pentru a doua oara la colaborarea cu Ivan Lendl

"Ii sunt recunoscator lui Ivan pentru tot ajutorul lui si pentru sfaturile pe care mi le-a dat de-a lungul anilor. Am avut succes si am invatat multe, ca echipa. Ma concentrez acum pe pregatirea pentru Australia, cu echipa pe care o am. Mii de multumiri lui Ivan, ii doresc tot ce e mai bun", a declarat Murray, potrivit News.ro.Andy Murray a colaborat pentru prima data cu Ivan Lendl in perioada 2012-2014, cand scotianul s-a impus la Wimbledon si US Open si a castigat prima medalie olimpica de aur, la Londra. Murray a fost antrenat apoi de fosta jucatoare Amelie Mauresmo, inainte de a-l readuce in echipa sa pe Lendl, anul trecut.Castigator a opt turnee de Grand Slam, Lendl l-a condus pe Murray catre un nou titlu la Wimbledon si catre a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Tot in 2016, Murray a devenit lider mondial.In acest an, Andy a castigat doar un turneu (la Dubai) si a pierdut primul loc in clasamentul ATP. Murray nu a mai evoluat in meciuri oficiale de la turneul de la Wimbledon, din cauza unei accidentari la sold.Fostul lider mondial a revenit pe teren la inceputul lunii noiembrie, cu ocazia unui meci demonstrativ (evenemiment caritabil), adversar fiindu-i elvetianul Roger Federer . Partida s-a incheiat cu victoria lui Federer, care s-a impus cu 6-3, 3-6, 10-6, fara sa fie incomodat de kilt-ul scotian.Andy Murray spera sa revina in competitii la inceputul lunii ianuarie, la turneul de la Brisbane, care se desfasoara cu doua saptamani inainte de Australian Open, primul Grand Slam al anului.De-a lungul carierei, Andy Murray a castigat 45 de trofee, dintre care trei de Grand Slam: US Open (2012) si Wimbledon (2013 si 2016).In varsta de 57 de ani, Ivan Lendl are in palmares 94 de titluri ATP, dintre care 8 victorii in turnee de Grand Slam. S-a retras din tenisul profesionist in anul 1994.