​VIDEO Turneul Campionilor: Grigor Dimitrov a incheiat neinvins Grupa "Pete Sampras" (6-1, 6-1 cu Pablo Carreno Busta) - Programul semifinalelor

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

Este editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Andy Murray la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

6-3, 5-7, 7-5 cu Dominic Thiem6-0, 6-2 cu David Goffin6-1, 6-1 cu Pablo Carreno Busta1. Grigor Dimitrov 3 victorii - 0 infrangeri, 6-1 la seturi2. David Goffin 2-1, 4-33. Dominic Thiem 1-2, 3-54. Pablo Carreno Busta 0-2, 1-45. Rafael Nadal (inlocuit de Busta) 0-1, 1-2*Primii doi clasati s-au calificat in semifinalele Turneului Campionilor.Dimitrov il va intalni in semifinale, sambata, pe americanul Jack Sock, numarul 9 mondial. In cealalta semifinala, elvetianul Roger Federer (2 ATP) se va duela cu belgianul David Goffin (8 ATP).16:00 Roger Federer - David Goffin22:00 Grigor Dimitrov - Jack Sock