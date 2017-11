Turneul Campionilor: David Goffin, victorie clara in fata lui Dominic Thiem - Belgianul, duel cu Roger Federer in semifinale

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

Este editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Andy Murray la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

Locul patru in clasamentul mondial, Thiem era vazut drept favorit al disputei cu Goffin (8 ATP). Inceputul de meci asta a si aratat: un Dominic aflat la conducerea partidei, cu lovituri aspre, cu un rever care a deschis foarte bine terenul si cu un forehand puternic, care a rapus defensiva adversarului. S-a ajuns la 3-0 in favoarea austriacului, moment din care in "O2 Arena" a rulat un alt film.Punct cu punct, Goffin a facut pasul in fata: si-a asumat riscuri, a lovit mingea din urcare, s-a deplasat foarte bine, iar game-urile au inceput sa "curga" in favoarea belgianului. De la 0-3, s-a ajuns la 5-3 pentru David, iar pana la urma setul a fost trecut in dreptul lui Goffin (6-4, dupa 32 de minute).Trecerea rapida de la extaz la agonie i-a zdruncinat serios increderea lui Thiem, iar erorile nefortate s-au inmultit vazand cu ochii. Dominic a fost la cel putin o clasa sub valoarea sa normala (duble greseli, mingi in fileu atat cu forehandul, cat si cu backhandul). Nu trebuie insa sa-i luam din merite lui David, cel care a contribuit din plin la degringolada din jocul austriacului: nu i-a dat timp, l-a presat in continuu.Dupa o ora si 12 minute, Thiem s-a vazut invins de un Goffin care s-a calificat in semifinale la prima participare la Turneul Campionilor (cu norma intreaga, nu fiind inlocuitor al unui jucator accidentat), scor 6-4, 6-1. Dupa aceasta victorie, Goffin s-a distantat la 7-3 in meciurile directe cu Thiem.Pentru belgian urmeaza un duel de foc cu Roger Federer. Elvetianul a aratat si la Turneul Campionilor ca se afla intr-un moment foarte bun al carierei, la fel cum s-a gasit pe toata durata lui 2017...Roger Federer (2) vs David Goffin (7)Grigor Dimitrov (6) vs Jack Sock (8)