Roger Federer: "Locul intai nu este un obiectiv realist pentru mine. As fi tensionat, nervos, nu as putea juca cum mi-as dori"

"Am 2.000 de puncte de aparat in Australia (n.r. a castigat editia din 2017 de la Australian Open), ceea ce nu este cazul lui Rafael Nadal. Este asadar o problema. Stiu ca si el are multe puncte de aparat, dar nu atat de multe ca mine. Din acest motiv spun mereu ca numarul unu mondial nu este un obiectiv realist" -"Aceasta (n.r. ajungerea pe locul 1 in clasamentul ATP) este realizarea maxima in tenis, asa a fost intotdeauna pentru mine. Insa, la varsta mea, lucrul acesta nu poate fi un obiectiv, altfel voi incepe sa comit greseli. Nu sunt sigur ca imi va permite corpul. Nu as putea juca asa cum as dori, as fi tensionat, nervos, iar asta nu ar fi bine pentru spatele meu. In plus, la nivelul punctelor, sunt inca departe de Rafael Nadal. Trebuie sa castig acest turneu pentru a ma apropia. Acum sunt doar in semifinale""Sunt multumit de faptul ca am reusit sa fac un sezon mare. Sunt cu adevarat multumit ca am atins acest nivel de joc si sunt capabil inca sa evoluez la acest nivel in final de an. Nu este ca si cum acest lucru a durat doar un turneu si apoi nimic. Asta a durat intregul an. Nu am niciun regret deoarece mi-am depasit cu mult asteptarile. Si nu sunt nici accidentat, sunt intr-o buna forma fizica" -"Tinant cont de cum au decurs lucrurile in acest an, Rafa a fost cel mai mult, isi merita locul. Sunt cu adevarat multumit pentru el, fiindca a avut un sezon dificil (din punct de vedere fizic), ca si in 2016",Calificat cu victorii pe linie, Roger Federer se va duela in penultimul act cu Dominic Thiem/ David Goffin (adversarul va fi stabilit dupa meciul direct de vineri al celor doi).