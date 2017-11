In sferturi, Buzarnescu a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-3, pe japoneza Haruka Kaji, locul 322 WTA, intr-o ora si 20 de minute.In faza urmatoare, romanca va evolua impotriva chinezoaicei Jia-Jing Lu, locul 229 WTA si cap de serie numarul 5.Un succes la acest turneu ii poate aduce Mihaelei Buzarnescu intrarea in premiera in Top 60 WTA.