Turneul Campionilor: Roger Federer, victorii pe linie in Grupa "Boris Becker" - Ultima "victima": Marin Cilic

Singurul set desfasurat in echilibrul a fost primul. Cu toate ca au exista sanse de break, s-a mers cap la cap cu serviciul pana intr-un tibreak in care Federer a parut usor prea relaxat (meciul nu mai avea nicio miza pentru elvetian, care obtinuse calificarea inca de la partida antrerioara). Cilic a profitat si s-a impus la 5, dupa 54 de minute.Trezit parca din letargie de pierderea setului, Roger a interpretat o partitura mult mai agresiva in urmatoarele doua seturi, unele castigate cu 6-4 si 6-1. Elvetianul a servit apasat, cu mult efect, fara prea mari sperante pentru adversar. Chiar daca nu a fost la fel de agresiv, backhandul lui Federer i-a taiat ritmul croatului cu ajutorul slice-ului, iar dreapta si-a facut datoria cu brio.Partida din "O2 Arena" a adurat o ora si 56 de minute