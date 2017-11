Angelique Kerber a anuntat numele noului antrenor: Wim Fissette

Wim ii va lua locul lui Torben Beltz, antrenor alaturi de care Angie a castigat cele doua titluri de Grand Slam din cariera: Australian Open (2016) si US Open (2016).Dupa un 2016 de vis (a devenit si lider mondial), pentru Kerber a urmat un 2017 foarte slab. Nemtoaica a parasit devreme multe din competitiile importante la care a luat parte, jocul sau fiind departe de nivelul ridicat aratat in mare parte din 2016.In varsta de 29 de ani, Kerber a avut 29 de victorii si 24 de infrangeri in 2017. In comparatie, Angie a bifat 63 de victorii in 2016 (anul cel mai bun de pana acum al carierei) si doar 18 infrangeri. Sportiva din Germania a cazut pana pe locul 21 in ierarhia mondiala (conform ultimului clasament publicat de WTA ).Nascut pe 22 martie 1980, Fissette este unul din cei mai cunoscuti antrenori din circuit, lucrand de-a lungul timpului cu nume importante din WTA.Astfel, belgianul a pregatit pe rand urmatoarele sportive: Kim Klijsters (2009-2011), Sabine Lisicki (2013), Simona Halep (2014), Victoria Azarenka (2015-2016), Sara Errani (2016) si Johanna Konta (2017)."De-abia astept sa incep aceasta noua provocare alaturi de Angelique Kerber", a precizat Wim Fissette pe Twitter.