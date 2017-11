Rafael Nadal a castigat procesul cu Roselyne Bachelot - Fostul ministru al sporturilor din Franta il acuzase pe spaniol de dopaj

Bachelot, care a fost gasita vinovata de Tribunalul Corectional din Paris pentru delictul de defaimare, va fi nevoita sa plateasca 10.000 de euro despagubiri lui Rafa, 2000 de euro cheltuieli de judecata si o amenda de 500 de euro cu suspendare (va fi platita doar in caz de recidiva).Nadal a solicitat despagubiri in valoare de 100.000 de euro.In luna martie a anului 2016, Roselyne Bachelot (care in acel moment nu mai facea parte din Guvernul Frantei) l-a acuzat intr-o emisiune televizata pe Nadal de dopaj. Aceasta a spus ca absenta lui Rafa de sapte luni din circuit nu a fost din cauza unei accidentari, ci a unui test pozitiv."Nu sunt dezvaluite controalele pozitive, nici sanctiunile dictate in tenis, dar aflam in mod ciudat ca un jucator sau o jucatoare de tenis are o accidentare care il tine luni departe de teren. Se stie ca faimoasa accidentare a lui Nadal, care a stat sapte luni, este cu certitudine din cauza unui control pozitiv. Cand vezi un jucator de tenis care se opreste luni de zile este vorba de un control pozitiv. Nu intotdeauna, dar foarte des", a spus Bachelot la acel moment.