Politia ceha a incheiat investigatia in cazul agresiunii Petrei Kvitova: Nu a gasit niciun vinovat

Desi a primit mai multe indici din partea publicului, agresorul nu a putut fi identificat."Nu a fost posibil sa gasim dovezi care sa duca la urmarirea penala (n.r. - a vreunei persoane)", a declarat Jitka Dolejsova, purtator de cuvant al politiei.Petra Kvitova, dubla castigatoare a turneului de la Wimbledon, a fost atacata, la 20 decembrie 2016, in propria locuinta de un hot, care a ranit-o la mana cu un cutit. Atacul a avut loc dimineata, in jurul orei 08.20, in apartamentul sportivei din apropierea centrului orasului Prostejov. Atacatorul a ranit-o pe Kvitova la mana stanga, mana cu care ea tine racheta de tenis.Potrivit presei locale, agresorul s-ar fi prezentat drept angajat al unei companii de electricitate si ar fi intrat in apartamentul sportivei spunand ca doreste sa citesca indexul contorului.Agresorul a reusit sa fuga. Politia a facut publice semnalmentele lui: o persoana slaba, inalta de aproximativ 1,8 metri inaltime, cu ochi caprui si in varsta de circa 35 de ani.Kvitova a fost operata la degetele mainii stangi si a revenit pe teren la 28 mai, la turneul de la Roland Garros.