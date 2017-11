Simona Halep, la turneul demonstrativ de la Hua Hin - Va petrece Craciunul in Thailanda

Alaturi de sportiva romana, vor mai fi prezente la aceasta competitie alte trei jucatoare din Top 10 WTA: Karolina Pliskova din Cehia, locul 4 WTA, letona Jelena Ostapenko, locul 7 WTA si britanica Johanna Konta, locul 9 WTA.La 23 decembrie, vor avea loc semifinalele acestei competitii, iar a doua zi invingatoarele isi vor disputa trofeul, iar invinsele vor evolua pentru locul 3.Dupa turneu, cele patru jucatoare vor mai petrece cinci zile in Thailanda, sarbatorind Craciunul si pregatindu-se pentru sezonul 2018.La aceasta competitie au mai participat de-a lungul timpului, printre altele, Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova si Angelique Keber.Cel mai probabil, Simona Halep va incepe sezonul 2018 in China, la Shenzhen (1-7 ianuarie), turneu pe care l-a castigat in 2015.