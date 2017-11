In optimi, Buzarnescu a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-1, pe japoneza Riko Sawayanagi, locul 302 WTA, in 55 de minute.In faza urmatoare, romanca va evolua impotriva unei alte sportive din Japonia, Haruka Kaji, locul 322 WTA.Un succes la acest turneu ii poate aduce Mihaelei Buzarnescu intrarea in premiera in Top 60 WTA.