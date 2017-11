Turneul Campionilor: Grigor Dimitrov, in semifinale - Victorie pe fuga cu David Goffin

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

Va fi editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Andy Murray la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

Dimitrov a avut parte de o zi in care, exact cum a zis si el dupa meci, "tot ce a atins s-a transformat in aur". Asa s-a simtit si din afara terenului: bulgarului i-au intrat toate loviturile, iar in plus s-a deplasat incredibil. A ajuns la aproape orice minge, obligandu-l pe Goffin sa loveasca inca o data si inca o data...Inceputul de meci a fost unul de uitat pentru David: a pierdut game dupa game, tabela aratand la un moment dat 6-0, 3-0 in favoarea adversarului. Goffin a reusit sa aiba cateva momente mai bune, a trimis cu mai multa "adancime", iar primul game castigat a fost al zecelea al disputei (a fost incurajat frenetic de public imediat dupa ce a punctat pe tabela).Momentul favorabil nu a durat insa mult, iar "vraja" a trecut din nou in dreptul bulgarului. Grigor nu a lasat meciul sa ii scape din maini si a inchis disputa dupa o ora si 13 minute (6-0, 6-2)."Sunt zile in care iti iese totul, exact cum s-a intamplat azi. Am avut senzatia ca tot ce ating se transforma in aur. Insa, pentru asta muncesc zi de zi, pentru ca astfel de momente sa fie posibile" -Victoria de miercuri il trimite pe Dimitrov in semifinalele competitie din "O2 Arena".[1] Rafael Nadal (ESP)/ Inlocuit de Pablo Carreno Busta[4] Dominic Thiem (AUT)[6] Grigor Dimitrov (BUL)[7] David Goffin (BEL)*Primii doi clasati se vor califica in semifinalele Turneului Campionilor.