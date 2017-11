Serena Williams se va casatori joi cu Alexis Ohanian

Invitatii, printre care se numara Beyonce, Jay Z, Kris Jenner, Ciara si Eva Longoria, au stiu doar orasul in care va avea loc casatoria, nu si locul ceremoniei. Ei vor afla detaliile privind aceste eveniment abia joi dimineata. La nunta care va costa peste un milion de dolari au fost invitate 250 de persoane. Acestea nu vor avea voie sa foloseasca telefoanele mobile, din cauza unei intelegeri intre Serena Williams si revista Vogue, care a primit exclusivitate pentru fotografii.Serena Williams a devenit mama la 1 septembrie, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian, la Centrul Medical St. Mary's din Palm Beach, Florida. Williams era insarcinata cand a castigat Australian Open, la inceputul acestui an.Serena si Alexis s-au cunoscut in mai 2015, la Roma si s-au logodit in decembrie 2016, tot la hotelul din capitala Italiei unde s-au intalnit prima data.