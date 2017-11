Radek Stepanek, dublu castigator al Cupei Davis, s-a retras din activitate

"Stiu ca o cariera in tenis este limitata, insa am vrut sa o prelungesc cat mai mult posibil", a declarat Stepanek, care va implini 39 de ani pe 27 septembrie, cu ocazia unei conferinte de presa desfasurata marti la Praga. "Am luptat pana la ultimul meu suflu, insa acum este timpul sa plec", a adaugat el.Radek Stepanek a disputat ultimul sau meci in circuitul profesionist in luna ianuarie, la Openul Australiei, impotriva belgianului David Goffin. El s-a supus ulterior unei interventii chirurgicale la spate, in primavara acestui an. "Am trecut prin momente dificile dupa operatie", a precizat jucatorul originar din Karvina, estul Cehiei.In cursul unei carierei inceputa in 1996, Stepanek a castigat cinci titluri la simplu, ajungand pana pe locul 8 mondial in 2006, anul in care a obtinut cea mai buna performanta a sa in turneele de Marele Slem, la simplu, un sfert de finala la Wimbledon.Insa, jucatorul ceh s-a evidentiat in primul rand la dublu, unde a obtinut 18 titluri, intre care doua de Grand Slam, cucerite al Openul Australiei, in 2012, si US Open, in 2013, alaturi de indianul Leander Paes.In Cupa Davis, el a ridicat de doua ori "Salatiera de Argint", in 2012 si 2013, dupa ce a luptat la simplu si la dublu impreuna cu compatriotul sau Tomas Berdych.In afara terenului, Radek Stepanek a avut mai multe legaturi cu jucatoare din circuitul profesionist, care l-au tinut in atentia presei: elvetianca Martina Hingis, compatrioata sa Nicole Vaidisova, cu care s-a casatorit si de care s-a despartit ulterior. A urmat apoi o alta jucatoare ceha, Petra Kvitova, in 2013, inainte de a reveni la Vaidisova.