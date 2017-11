Turneul Campionilor: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au pierdut si al doilea meci - Invinsi, desi au salvat 11 mingi de meci

In acest moment, Horia si Jean-Julien sunt la mana rezultatelor pentru a mai spera la atingerea semifinalelor (plus victorie obligatorie in ultimul meci).Cu toate ca au luptat exemplar si au reusit sa salveze nu mai putin de 11 mingi de meci, Tecau si Rojer au pierdut disputa din "O2 Arena". Meciul a durat o ora si 45 de minute.Tecau si Rojer au pierdut si prima partida disputata la Londra, luni, scor 6-1, 6-7 (7), 8-10 cu francezii Pierre-Hugues Herbert si Nicolas Mahut, favoriti 6.Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia) - Pierre-Hugues Herbert/Nicolas MahutHoria Tecau/Jean-Julien Rojer - Ryan Harrison/Michael Venus.[2] Henri Kontinen (FIN) / John Peers (AUS)[6] Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA)[8] Ryan Harrison (USA) / Michael Venus (NZL).*Primele doua perechi clasate in grupa se vor califica in semifinalele Turneului Campionilor.In 2017, Tecau si Rojer au castigat patru titluri: US Open, Dubai, Geneva ai Winston-Salem.