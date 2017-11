WTA Taipei: Ana Bogdan a parasit competitia in runda inaugurala

Bogdan (24 ani, 111 WTA) a cedat la capatul a doua ore si 46 de minute, dupa ce a ratat cinci mingi de meci in tiebreak-ul setului secund (a condus cu 6-3, 7-6, 8-7). In decisiv, romanca a condus cu 5-4, dar a fost egalata iar apoi Kumkhum a reusit break-ul. Ana Bogdan a avut doua mingi de 6-6, pe serviciul thailandezei, dar nu a fructificat niciuna si apoi pierdut meciul.Ana Bogdan a reusit 7 asi in acest meci (o dubla greseala), in timp Kumkhum (24 ani, 126 WTA) a facut 10 duble greseli.Sportiva romana va primi pentru participare un cec de 1.050 dolari si un punct WTA.In alt meci din primul tur, italianca Sara Errani a fost invinsa de australianca Lizette Cabrera cu 3-6, 7-5, 6-2.