​Turneul Campionilor: Rafael Nadal s-a retras din competitie dupa infrangerea cu David Goffin - Problema de la genunchi l-a obligat sa renunte

"Am incercat totul, am facut tot ce se putea pentru a fi pregatit sa joc. Dar nu am fost pregatit cu adevarat. Este un miracol de a fi fost atat de aproape in acest meci. Am tot avut de-a lungul carierei acest gen de accidentare, stiu ce trebuie sa fac, ce tratament sa urmez, cat si cum voi fi nevoit sa stau. Asta, normal, daca organismul va raspunde pozitiv la tratament. Sunt dezamagit, insa alta variata nu exista" -Goffin, primul belgian care participa la Turneul Campionilor, a castigat meciul dupa doua ore si 37 de minute de la disputarea primului punct. A fost prima victorie a lui David in fata lui Nadal, in trei partide jucate impotriva ibericului.Nadal a anuntat ca nu va mai juca la conferinta de presa de dupa partida, accidentarea de la genunchiul piciorului drept lasandu-l in afara competitiei - lucru care s-a intamplat si la Masters-ul de la Paris, acolo unde Rafa era calificat in sferturi.In varsta de 31 de ani, Nadal nu a castigat niciodata Turneul Campionilor de la Londra. In locul spaniolului, la competitia din "O2 Arena" va lua parte un alt iberic: Pablo Carreno Busta (10 ATP), cel care era prima rezerva a intrecerii.