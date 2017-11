VIDEO Rafael Nadal a primit trofeul rezervat numarului unu mondial la final de an

Ceremonia de acordare a trofeului a avut loc la O2 Arena din Londra, gazda Turneului Campionilor, dupa partida de deschidere, dintre elvetianul Roger Federer, numarul 2 mondial, si americanul Jack Sock (6-4, 7-6)."A fost un sezon fantastic, unul foarte emotional, dupa toate lucrurile prin care am trecut in ultimii ani. Nu este ceva la care m-as fi putut gandi in urma cu un an, asa ca inseamna foarte mult pentru mine", a declarat Nadal cu aceasta ocazie."Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fara ajutorul familei mele, al echipei mele. Pot doar sa le transmit multe multumiri tuturor pentru sustinere. Au fost cateva momente dificile, insa toata lumea a continuat sa creada ca astfel de lucruri sunt posibile din nou, asa ca fara munca tuturor nu m-as fi intors astazi aici", a mai spus spaniolul.In varsta de 32 ani, Rafael Nadal a castigat anul acesta doua titluri de Mare Slem, la Roland Garros si US Open, impunandu-se totodata in turneele de la Monte Carlo, Barcelona, Madrid si Beijing. El a mai ocupat primul loc in clasamentul ATP la final de sezon in 2008, 2010 si 2013.Jucatorul iberic are in total in palmares 75 de titluri in circuitul profesionist, intre care 16 de Mare Slem, zece dintre ele cucerite la Roland Garros.In timpul ceremoniei de la Londra a fost prezentat un filmulet cu cele mai bune momente ale lui Nadal din acest an si titlurile castigate. Campionatul spaniol a ridicat trofeul in prezenta celor 15.000 de spectatori care au asistat la meciurile programate in prima zi a Turneului Campionilor. El a va intra in competitie luni seara, cand il va infrunta pe belgianul David Goffin, in cadrul Grupei "Pete Sampras".