Turneul Campionilor: Infrangere dramatica pentru Tecau si Rojer - Au ratat o minge de meci

Dupa un prim set castigat categoric de Horia si Jean-Julien (6-1), coordonatele s-au schimbat, iar urmatoarele doua seturi au avut nevoie de "prelungiri".Tecau si Rojer au fost la o singura minge distanta de victorie, cei doi conducand la un moment dat cu 6-5 in tiebreak-ul setului al doilea. Din pacate, francezii au salvat mingea de meci si au "impins" disputa in super tiebreak (set decisiv). La 7-7, Horia Tecau a facut o dubla greseala, iar adversarii au profitat din plin de cadoul nesperat (9-7), ramanand astfel in meci.In super tiebreak, scenariul s-a repetat cumva, insa cel care o comis o dubla greseala intr-un moment crucial a fost Jean-Julien Rojer (la 8-8). Mahut si Herbert au castigat cu 10-8, debutand cu dreptul la Turneul Campionilor.Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut - Horia Tecau/Jean-Julien Rojer 1-6, 7-6(7), 10-8Ryan Harrison/Michael Venus - Henri Kontinen /John Peers 6-4, 7-6(8)Ryan Harrison/Michael Venus vs Pierre-Hugues Herbert/Nicolas MahutHenri Kontinen /John Peers vs Horia Tecau/Jean-Julien Rojer[2] Henri Kontinen (FIN) / John Peers (AUS)[6] Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA)[8] Ryan Harrison (USA) / Michael Venus (NZL).*Primele doua perechi clasate in grupa se vor califica in semifinalele Turneului Campionilor.