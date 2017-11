Turneul Campionilor: Roger Federer, debut solid cu Jack Sock - Serviciul a fost la cote inalte

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

Va fi editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Andy Murray la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

Soarta primului set s-a jucat practic in game-ul de debut: Federer a fost din nou imperial la retur, a deschis bine terenul cu forehandul sau incisiv, iar apoi a inchis punctele cu reverul in lung de linie (lovitura atat de buna - reinventata - in tot sezonul 2017).De aici, nu s-a mai intamplat nimic notabil pentru inversarea scorului (nici macar o sansa de break): Sock s-a folosit din plin de serviciul sau violent, a facut puncte castigatoare cu dreapta biciuita, in timp ce Roger a "pictat" nestingherit in spatele serviciului. Setul i-a revenit meritat elvetianului cu 6-4. Pe langa multe aspecte, trebuie evidentiat procentajul punctelor castigate de Fedex pe primul serviciu: 89% (16 din 18)!Primul moment important al setului al doilea a aparut in celebrul game cu numarul sapte: Jack a fost ezitant la serviciu, i-a permis lui Roger sa dicteze ritmul in anumite schimburi, iar fostul lider mondial s-a "trezit" in situatia de a avea doua mingi de break (15-40). Americanul le-a anulat insa in cel mai personal stil cu putinta: cu ajutorul serviciului violent.Jack a trait periculos si in urmatorul game de serviciu, unul in care a fost nevoit sa mai salveze doua mingi de break. Nici la 5-5 Sock nu a avut parte de liniste: Federer a mai ratat o sansa de break. Pana la urma, setul s-a dus in tiebreak dupa ce Roger si-a castigat autoritar game-ul de serviciu.In tiebreak, fostul lider mondial a avut un start lansat, desprinzandu-se la 4-2. Sock a profitat de o mica stare de letargie a adversarului si a reusit sa revina, egaland la 4. A fost insa momentul in care bratul i-a tremurat americanului, iar dubla greseala si-a facut prezenta in "O2 Arena". Avea sa fie o eroare fatala pentru Sock, Federer inchizand setul (7-4) si meciul cu serviciul.Roger a aratat consistenta in partida de debut de la Turneul Campionilor in fata unui adversar care a castigat cu doar o saptamana in urma Masters-ul de la Paris. "Mister Perfect" a servit enervant de bine pentru adversar, a luat mingea devreme si a plasat-o minunat cu reverul, in timp ce forehand-ul a "taiat" terenul in doua dupa bunul plac.Cap de serie numarul doi, Federer ne-a demonstrat inca o data (la 36 de ani!) ca se afla la un nivel ridicat din punct de vedere fizic si mental (asa cum a fost pe durata lui 2017), elvetianul fiind favorit sa castige competitia din "O2 Arena".Succesul de duminica il duce pe Federer la borna 53/12 (victorii/infrangeri) in istoria participarilor la Turneul Campionilor (cel mai bun procentaj all-time). De asemenea, Jack Sock ramane si dupa aceasta partida fara set castigat impotriva lui Federer (4-0 in meciurile directe pentru elvetian).