Turneul Campionilor: Competitia din "O2 Arena" debuteaza cu meciul magicianului Roger Federer impotriva lui Jack Sock (Programul zilei)

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

Va fi editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Andy Murray la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

Cand vine vorba de statisticile de la Turneul Campionilor, Roger Federer este omniprezent. Elvetianul exceleaza la mai multe capitole, iar in dreptul sau avem deja sase trofee castigate (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 si 2011). Dupa un an aproape perfect, Fedex este mare favorit la castigarea competitiei, hard-ul indoor fiind ca o manusa pentru el.De cealalta parte a fileului il va avea pe puternicul Jack Sock. Americanul se afla pe un "val" de incredere, dupa ce a castigat la Paris (saptamana trecuta) primul sau titlu de Masters din cariera.Principala problema a lui Federer va fi anihilarea serviciului adversarului, principala arma a lui Sock. Cu un serviciu precis, americanul isi va putea face jocul de regularitate, bazat in mare parte pe o dreapta inversa de manual (trimite foarte bine si cu forehandul inside-in).Federer are insa armele necesare pentru a putea schimba (in caz de nevoie) din mers tactica de joc.Pana in acest moment, elvetianul nu a dat semne ca ar fi deranjat de jocul adversarului, elvetianul castigand toate cele trei meciuri directe. In plus, Roger nu a pierdut nici macar un set: 6-1, 7-6(4) la Indian Wells in 2017, 6-3, 6-4 la Basel in 2015 si 6-3, 6-2 tot la Indian Wells, dar in 2015.Zverev si Cilic sunt jucatori greu de invins atunci cand serviciul le functioneaza la standarde inalte. Este dificil sa le faci break, iar in "spatele" primului serviciu cei doi dirijeaza in mare parte schimburile.Va fi si un meci al nervilor tari, fiind posibil sa existe putine sanse de break, iar atunci momentul trebuie speculat de la chiar prima ocazie. Pana in acest moment, germanul si croatul s-au duelat de patru ori, scorul fiind 3-1 pentru Zverev cel mic.Cu toate ca nu a impresionat la Paris, Alexander este unul din jucatorii capabili sa invinga pe oricine daca are o zi buna si liniste interioara: sa nu uitam ca in acest an i-a invins pe Novak Djokovic (in finala de la Roma) si pe Roger Federer (in finala de la Montreal).De cealalta parte, Cilic este deja unul din jucatorii importanti din circuit, care va avea de partea sa un avantaj semnificativ: experienta. Croatul este castigator de Grand Slam (US Open, 2014), iar in acest sezon a bifat finala de la Wimbledon. In plus, suprafata ii convine. Meciul va fi in direct pe Digisport si Telekom Sport de la ora 22:00 (ora Romaniei).