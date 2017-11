ATP Finals Next Gen: Hyeon Chung, campionul competitiei de la Milano

In primul rand, nu s-a jucat conform seturilor normale: un set s-a incheiat atunci cand un jucator a castigat patru game-uri. La scorul de 3-3 s-a jucat tiebreak.

Meciurile au avut loc dupa sistemul cel mai bun din cinci seturi.

La egalitate, un game s-a decis prin punct decisiv (lucru deja existent la meciurile de dublu din circuit).

Nu a mai existat termenul de "let" (n.r. fara neţ), punctul s-a disputat chiar daca mingea a atins fileul imediat dupa serviciu.

Jucatorii au putut comunica prin casti cu antrenorii lor la fiecare final de set ("court coaching" care exista de ceva timp in tenisul feminin).

Terenul nu a mai avut si liniile de dublu.

Un alt aspect foarte important: spectatorii au putut sa se deplaseze in timpul punctelor - lucru interzis in acest moment in tenis.

Nu au mai existat arbitri de linie: totul a fost computerizat. Arbitrul de scaun a ramas singurul oficial. Toate anunturile specifice (n.r. aut, fault, etc) au fost facute de o voce automatizata. In aceste conditii, nu au mai existat reluari de tip Hawkeye.

Aflat pe locul 54 in ierarhia ATP, Chung a fost jucatorul mai bun, mai incisiv, fortandu-l de multe ori pe Rublev (37 ATP) sa greseasca.Turneul a reunit la Milano cei mai buni jucatori din lume cu varsta sub 21 de ani.Suprafata: hard.Premii totale in valoare de: $1.275.000Locatie: "Fiera Milano Stadium"Andrey Rublev/ (Rusia, 20 ani, 37 ATP)Denis Shapovalov/ (Canada, 18 ani, 51 ATP)Hyeon Chung/ (Coreea de Sud, 21 ani, 54 ATP)Gianluigi Quinzi/ (Italia, 21 ani, 306 ATP) - wildcardKaren Khachanov/ (Rusia, 21 ani, 45 ATP)Borna Coric/ (Croatia, 20 ani, 48 ATP)Jared Donaldson/ (SUA, 21 ani, 55 ATP)Daniil Medvedev/ (Rusia, 21 ani, 65 ATP).