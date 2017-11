Monica Niculescu, in finala turneului de la Limoges

Niculescu a invins-o in semifinale pe frantuzoaica Pauline Parmentier, locul 91 WTA si cap de serie numarul 3, scor 3-6, 7-5, 6-2, dupa doua ore si 41 de minute de joc.In ultimul act, Niculescu va juca in compania invingatoarei din meciul dintre Sabine Lisicki (Germania - locul 268 mondial) si Antonia Lottner (locul 201 mondial).Prin calificarea in finala la simplu, Niculescu si-a asigurat 8.871 de euro si 95 de puncte WTA.