Cristian, favorita numarul 2, a invins-o in finala pe sportiva indiana Kaur Karman Thandi, locul 310 mondial, scor 6-3, 1-6, 6-0, dupa o ora si 48 de minute de joc.Jaqueline Cristian, alaturi de slovaca Tereza Mihalikova, s-a impus si in proba de dublu, in fata perechii Pei-Chi Lee/Iana Sizikova (Taiwan/Rusia), scor 4-6, 6-3, 10-7.