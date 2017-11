​ITF Tokyo: Mihaela Buzarnescu, in finala competitiei

Aflata pe locul 72 WTA, Mihaela (29 de ani) a castigat partida dupa doua ore si 35 de minute de la primul punct jucat. Galfi are 19 ani si se afla in prezent pe locul 170 in ierarhia WTA.In finala, Buzarnescu o va intalni pe Shuai Zhang (28 ani - 36 WTA), principala favorita a intrecerii. De-a lungul timpului, Buzarnescu si Zhang s-au intalnit o singura data - 2012, turul doi al calificarilor de la Roland Garros: 7-5, 6-2 pentru chinezoaica.