WTA Limoges: Monica Niculescu s-a retras din proba de dublu

Romancele ar fi trebuit sa dea piept cu cuplul Valeria Savinykh/Marina Zanevska (Rusia/Belgia), cap de serie numarul 4, care accede in finala.Tot vineri, Niculescu, locul 100 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-1, pe rusoaica Anna Blinkova, locul 136 WTA, calificandu-se in semifinalele de simplu ale turneului de la Limoges.Romanca va evolua in penultimul act, sambata, de la ora 16:00, impotriva frantuzoaicei Pauline Parmentier, locul 91 WTA si cap de serie numarul 3.