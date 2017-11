WTA Limoges: Monica Niculescu s-a calificat in semifinale

Niculescu s-a impus in fata rusoaicei Anna Blinkova (locul 136 WTA), scor 6-2, 6-1, dupa o ora si 15 minute de joc.Pentru un loc in finala, Niculescu se va duela cu invingatoarea dintre Pauline Parmentier (Franta, 91 WTA), cap de serie numarul trei, si Kaia Kanepi (Estonia, 107 WTA), cap de serie numarul sapte.Cele doua jucatoare se mai intalnisera in acest an in prima runda a turneului Australian Open, unde castig de cauza a avut Blinkova: 6-2, 4-6, 6-4.Monica Niculescu si-a asigurat un cec de 4.839 euro și 57 de puncte ATP.Tot vineri, in semifinalele probei de dublu, Monica si Alexandra Cadantu, favoritele numarul doi, vor juca impotriva cuplului Valeria Savinîh (Rusia)/Maryna Zanevska (Belgia), cap de serie numarul patru.