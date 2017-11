Rafael Nadal, inainte de Turneul Campionilor: "Am facut tot ce trebuia facut ca sa fiu pregatit pentru Londra. Vom vedea daca voi fi apt 100% sa concurez"

Nadal fost nevoit sa se retraga inaintea sferturilor de finala ale Masters-ului de la Paris, din cauza unei accidentari la genunchi.''Din fericire, genunchiul este bine. Am facut tot ce trebuia facut ca sa fiu pregatit pentru Londra. Acum sa vedem daca voi fi apt 100% sa concurez. Daca nu se intampla nimic, atunci voi juca. Sunt increzator pentru ca am avut un sezon bun si a mai ramas un turneu. Sunt aici sa dau totul'', a spus Rafael Nadal, conform Agerpres, care citeaza Reuters.Nadal va debuta luni la Turneul Campionilor, impotriva belgianului David Goffin. Ceilalti doi adversari ai ibericului vor fi bulgarul Grigor Dimitrov si austriacul Dominic Thiem.Rafael Nadal nu a castigat niciodata Turneul Campionilor, desi a fost finalist in 2010 si 2013.In acest an, liderul mondial a cucerit sase trofee: la Beijing, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roland Garros si US Open.Ora 14.00 - Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), cap de serie numarul 4 - Bob Bryan/Mike Bryan (SUA), cap de serie numarul 5;Ora 16.00 - Dominic Thiem (Austria), cap de serie numarul 4 - Grigor Dimitrov (Bulgaria), cap de serie numarul 6;Ora 20.00 - Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numarul 1 - Ivan Dodig/Marcel Granollers (Croatia/Spania), cap de serie numarul 7;Ora 22.00 - Rafael Nadal (Spania), locul I ATP - David Goffin (Belgia), cap de serie numarul 7.Competitia din "O2 Arena" se va disputa in perioada 12-19 noiembrie 2017.