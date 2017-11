​PREZENTARE Turneul Campionilor: Roger Federer si Rafael Nadal, reprezentatia de final de an - Va reusi noua generatie sa le strice petrecerea?

Recordul de trofee este detinut de Roger Federer: 6.

Cele mai multe trofee consecutive: Novak Djokovic - patru. Urmeaza in ierarhie Ivan Lendl si Ilie Nastase (cate trei).

Cele mai multe finale: Roger Federer - zece aparitii. Elvetianul este urmat de Ivan Lendl - 9.

Cele mai multe finale consecutive: Ivan Lendl - 9. Pe locul al doilea se afla, la egalitate, Roger Federer si Ilie Nastase (cate 5).

Jucatori care au castigat competitia fara sa piarda vreun meci: Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2010, 2011). Pe locul cinci in aceasta ierarhie se afla Ilie Nastase (1971, 1972). Ultimul care a reusit o asemenea performanta a fost Andy Murray, in 2016.

In acest moment, Turneul Campionilor se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi. Ultima editie care s-a disputat dupa sistemul "3 din 5" a fost in 2007, atunci cand Roger Federer l-a invins pe David Ferrer (6-2, 6-3, 6-2).

Va fi editia cu numarul 48 a competitiei in ceea ce priveste tabloul de simplu si a 43-a la cel de dublu.

Ultimii castigatori: Andy Murray la simplu, respectiv Henri Kontinen/John Peers.

Intre Londra si Romania diferenta de fus orar este de doua ore. Cand la Bucuresti este, de exemplu, ora 14:45, la Londra este 12:45. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct la Digisport si Telekom Sport.Vazuta de sus, "O2 Arena" este desprinsa parca din filmele SF - o constructie complexa, gazda tenisului la final de an incepand din 2009. Atunci a fost prima editie a Turneului Campionilor care a avut loc in Londra. Cu o capacitate de, arena londoneza se afla pe locul doi intr-un clasament all-time al gazdelor (la egalitate cu "Acer Arena" din Sydney). Pe primul loc se afla- 51°30′10.79″N 0°0′11.28″E.North Greenwich.Arena a fost construita intreHOK Sport.Greenwich Peninsula, Londra, SE10.A fost inaugurata peDe-a lungul timpului, in "O2 Arena" au avut loc multe concerte, nume importante cantand aici: Muse, Simply Red, Led Zeppelin etc.52 de metri.100 metri.20.000 de locuri la concerte.Dispune, printre altele, de 11 sali de cinema si doua sali de concerte.£100m.De-a lungul timpului, Turneul Campionilor s-a disputat pe "Carpet", in 1974 s-a jucat pe iarba (la Melbourne - Kooyong Stadium), "Outdoor Hard" la Houston (in 2003 si 2004) si "Indoor Hard" in aceste momente (in O2 din Londra) –(in 1970) a avut onoarea sa fie prima gazda a competitiei care reuneste la start cei mai buni jucatori din anul in curs. Trofeul i-a revenit lui(l-a invins pe Rod Laver in marea finala). Turneul s-a plimbat mai apoi prin toata lumea: Paris, Barcelona, Boston, Melbourne, Stockholm, Houston, New York, Frankfurt, Hanovra, Lisabona, Sydney, Shanghai si Londra.este orasul care a gazduit cele mai multe editii:. Apoi, urmeaza Londra cu noua editii (punand-o la socoteala si pe care din acest an) si Frankfurt cu sase.(castigator al Turneului Campionilor in 1991, 1994, 1996-1997 si 1999)(castigator al competitiei in 1988, 1992 si 1995).(castigatori 1992 si 1996).(castigatori in 1993 si 1998).[1] Rafael Nadal (ESP)[4] Dominic Thiem (AUT)[6] Grigor Dimitrov (BUL)[7] David Goffin (BEL)[2] Roger Federer (SUI)[3] Alexander Zverev (GER)[5] Marin Cilic (CRO)[8] Jack Sock (USA)[1] Lukasz Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA)[4] Jamie Murray (GBR) / Bruno Soares (BRA)[5] Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA)[7] Ivan Dodig (CRO) / Marcel Granollers (ESP)[2] Henri Kontinen (FIN) / John Peers (AUS)[6] Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA)[8] Ryan Harrison (USA) / Michael Venus (NZL).In ordinea capilor de serie: Rafael Nadal (1), Roger Federer (2), Alexander Zverev (3), Dominic Thiem (4), Marin Cilic (5), Grigor Dimitrov (6), David Goffin (7) si Jack Sock (8).23-15 cu Federer, 3-0 cu Zverev, 5-2 cu Thiem, 5-1 cu Cilic, 10-1 cu Dimitrov, 2-0 cu Goffin si 4-0 cu Sock. Total: 52-19 (victorii/infrangeri)15-23 cu Nadal, 2-2 cu Zverev, 1-2 cu Thiem, 7-1 cu Cilic, 6-0 cu Dimitrov, 6-0 cu Goffin, 3-0 cu Sock. 40-28 (victorii/infrangeri)0-3 cu Nadal, 2-2 cu Federer, 1-4 cu Thiem, 3-1 cu Cilic, 2-1 cu Dimitrov, 1-0 cu Goffin, 1-1 cu Sock. 10-12 (victorii/infrangeri)2-5 cu Nadal, 2-1 cu Federer, 4-1 cu Zverev, 1-0 cu Cilic, 2-1 cu Dimitrov, 3-6 cu Goffin, 2-1 cu Sock. 16-15 (victorii/infrangeri)1-5 cu Nadal, 1-7 cu Federer, 1-3 cu Zverev, 0-1 cu Thiem, 3-1 cu Dimitrov, 2-3 cu Goffin, 0-2 cu Sock. 8-22 (victorii/infrangeri)1-10 cu Nadal, 0-6 cu Federer, 1-2 cu Zverev, 1-2 cu Thiem, 1-3 cu Cilic, 3-1 cu Goffin, 1-3 cu Sock. 8-27 (victorii/infrangeri)0-2 cu Nadal, 0-6 cu Federer, 0-1 cu Zverev, 6-3 cu Thiem, 3-2 cu Cilic, 1-3 cu Dimitrov, 3-0 cu Sock. 13-17 (victorii/infrangeri)0-4 cu Nadal, 0-3 cu Federer, 1-1 Zverev, 1-2 cu Thiem, 2-0 cu Cilic, 3-1 cu Dimitrov, 0-3 cu Goffin. 7-14 (victorii/infrangeri)31 de ani, nascut pe 3 iunie 1986, la Manacor, Mallorca, Spania. 1,85 metri si 85 de kg. Este jucator de mana stanga, executa backhandul cu doua maini. A mai jucat la Turneul Campionilor in 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 si 2015. Cel mai bun rezultat: finalist in 2010 si 2013. Anul trecut nu a participat. 67-10 victorii/infrangeri in 2017. Bani castigati din tenis in acest an: $12.599.000. Titluri in acest sezon: 6 (printre acestea, doua Grand Slam-uri: Roland Garros si US Open).36 de ani, nascut pe 8 august 1981, la Basel, in Elvetia. 1,85 metri si 85 de kg. Este jucator de mana dreapta, executa backhandul cu o singura mana. A mai jucat la Turneul Campionilor in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 si 2015 (record absolut). Cel mai bun rezultat: campion in anii 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 si 2011. Anul trecut nu a participat. Titluri in acest sezon: 7 (printre acestea si doua de Grand Slam: Australian Open si Wimbledon). Bani castigati din tenis in acest sezon: $11.022.856. 49-4 victorii/infrangeri in 2017.20 de ani, nascut pe 20 aprilie 1997, la Hamburg, Germania. 1,98 metri si 86 kg. Este jucator de mana dreapta, executa backandul cu doua maini. Este debutant la Turneul Campionilor. Titluri in acest sezon: 5 (are si unul la dublu). 54-20 victorii/infrangeri in 2017. Bani castigati din tenis in acest an: $3.926.998.24 de ani, nascut pe 3 septembrie 1993, la Wiener Neustadt, Austria. Are 1,85 metri si 82 de kg. Este jucator de mana dreapta, executa backhandul cu o singura mana. A mai jucat la Turneul Campionilor si in 2016. Cel mai bun rezultat: a fost eliminat in faza grupelor. Titluri in acest an: unul singur. 48-25 victorii/infrangeri in acest an. A castigat din tenis in 2017: $3.333.626.26 de ani, nascut pe 16 mai 1991, la Haskovo, Bulgaria. Are 1,91 metri si 80 de kg. Este jucator de mana dreapta, executa backhandul cu o singura mana. Este debutant la Turneul Campionilor. Titluri in 2017: 3 (a castigat Masters-ul de la Cincinnati). 44-19 victorii/infrangeri in acest an. A castigat din tenis in 2017: $3.079.510.29 de ani, nascut pe 28 septembrie 1988, la Medjugorje, Bosnia Hertegovina. Are 1,98 metri si 82 de kg. Este jucator de mana dreapta, executa backhandul cu doua maini. A castigat un turneu in actualul sezon (finalist la Wimbledon - invins de Roger Federer). A jucat la Turneul Campionilor in 2014 si 2016. Cel mai bun rezultat: faza grupelor. 44-19 victorii/infrangeri in acest an. A castigat in 2017 din tenis $3.464.738.26 de ani, nascut pe 7 decembrie 1990, la Rocourt, Belgia. Are 1,80 metri si 68 de kg. Este jucator de mana dreapta, executa backhandul cu doua maini. Este debutant la Turneul Campionilor (cu norma intreaga, pentru ca a bifat un meci, din postura de inlocuitor al accidentatului Gael Monfils). A castigat doua turnee in 2017. 54-22 victorii/infrangeri in actualul sezon. A castigat $2.386.676 din tenis in 2017.25 de ani, nascut pe 24 septembrie 1992, la Lincoln, SUA. Are 1,91 metri si 84 de kg. Este jucator de mana dreapta, executa backhandul cu doua maini. Este debutant la Turneul Campionilor. A castigat trei turnee in acest an. 36-19 victorii/infrangeri in 2017. A castigat in acest sezon din tenis $2.523.573.Romania are un reprezentant la Turneul Campionilor,participand alaturi de Jean-Julien Rojer pe tabloul de dublu al competitiei. Cei doi nu sunt straini de turneul de gala din "O2 Arena", intrecere pe care au castigat-o in 2015: dupa o finala cu perechea Florin Mergea/ Rohan Bopanna.Un succes in faza grupelor de la Turneul Campionilor aducein clasamentul ATP, in timp ce un succes in semifinale este recompensat cu. Marele castigator al competitiei va primi, iar daca este neinvins poate ajunge pana la un total de(intre Masters (n.r. 1000 de puncte) si Grand Slam (n.r. 2000 de puncte)).Cand vine vorba de bani, premiile au fost marite fata de editia din 2016. Astfel, o victorie in faza grupelor este recompensata cu(anul trecut era). Finalistul va primi, iar castigatorul va incasa. Trebuie mentionat insa ca daca este neinvins, campionul poate ajunge pana laRoger Federer 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)Ivan Lendl 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)Pete Sampras 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)Novak Djokovic 5 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015)Ilie Nastase 4 (1971, 1972, 1973, 1975)Boris Becker 3 (1988, 1992, 1995)John McEnroe (1978, 1983,1984)Bjorn Borg 2 (1979, 1980)Lleyton Hewitt 2 (2001, 2002)Andre Agassi (1990)Stan Smith (1970)Nikolay Davydenko (2009)Stefan Edberg (1989)Jimmy Connors (1977)Alex Corretja (1988)Gustavo Kuerten (2000)David Nalbandian (2005)Manuel Orantes (1976)Michael Stich (1993)Guillermo Vilas (1974)Daca ne referim la turneul de simplu, prezenta Romaniei la Turneul Campionilor se "leaga" de un singur nume:. "Nasty" a participat la prestigioasa competitie in cinci randuri: 1971, 1972, 1973, 1974 si 1975, reusind sa castige de patru ori trofeul (71', 72', 73' si 75').Roger Federer isi va trece in cont la editia din acest an a-a prezenta la Turneul Campionilor. Cu aceasta performanta, elvetianul il va depasi pe, urcand astfel pe locul intai "all-time".Turneul Campionilor are si o lista impresionanta cu jucatorii importanti care nu au reusit sa se impuna la competitia care reuneste pe final de an cei mai buni sportivi. Din cei inca in activitate, il amintim pe. Apoi, se mai afla pe lista alte nume mari: