Svetlana Kuznetsova a fost operata la incheietura mainii stangi

Turneul de la Beijing este ultima competie la care a participat Kuznetsova, fiind eliminata in primul tur de Lara Arruabarrena, jucatoare venita din calificari, scor 6-7(2), 7-5, 6-1. Rusoaica a ratat participarea la Kremlin Cup (Moscova), din cauza accidentarii.In varsta de 32 de ani, Kuznetsova are in palmares doua titluri de Grand Slam, US Open in 2004 si Roland Garros in 2009. Jucatoarea din Rusia mai are in palmares alte 15 trofee.In 2017, Svetlana Kuznetsova a jucat o singura finala, la Indian Wells, unde a fost invinsa de Elena Vesnina (Rusia), scor 6-7, 7-5, 6-4.