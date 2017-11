Serena Williams si-a reluat antrenamentele, dupa ce a nascut in luna septembrie

Williams, care a castigat cel de-al 23-lea sau trofeu de Grand Slam la editia din 2017 a turneului australian, din luna ianuarie, in timp ce era insarcinata, a nascut pe 1 septembrie o fetita, Alexis Olympia Ohanian Jr."Serena se antreneaza deja in sala, pentru a-si reintra treptat in forma", a declarat spaniolul Ruben Mateu, fizioterapeutul fostului lider al clasamentului WTA. "Pentru cineva care poseda asemenea capacitati fizice, asa cum e cazul Serenei, este mult mai usor sa-si recapete forma. Lucrurile vor decurge mai rapid in ceea ce o priveste, spre deosebire de alte sportive din circuitul feminin. Motivatia sa este inca mare. Ea a decis sa revina la cel mai inalt nivel si, daca va reveni, o face pentru a castiga", a adaugat Mateu, conform agentiei DPA, citata de Agerpres.In cazul unui nou succes la Openul Australiei, Serena Wiliams va castiga cel de-al 24-lea sau titlu de Grand Slam si o va egala, astfel, pe australianca Margaret Court, scrie Agerpres. Americanca are ocazia sa urmeze exemplul belgiencei Kim Clijsters, care a castigat Openul Australiei si a cucerit de doua ori trofeul la US Open dupa nasterea fiicei sale Jada.De asemenea, Margaret Court a cucerit ultimele sale trei titluri de Grand Slam dupa ce l-a adus pe lume pe fiul sau.Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).1 Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 7 W, 6 USOpen)2 Steffi Graf 22 (4 AO, 6 RG, 7 W, 5 USOpen)3 Chris Evert 18 (2 AO, 7 RG, 3 W, 6 USOpen)3 Martina Navratilova 18 (3 AO, 2 RG, 9 W, 4 USOpen)Referindu-ne la toata istoria tenisului (si inainte de era Open), clasamentul este dominat de Margaret Court, cu 24 de titluri (11 AO, 5 RG, 3 W, 5 USOpen).