Turneul Campionilor: Tecau si Rojer vor debuta duminica la competitia de la Londra; Herbert si Mahut, primii adversari

Finala sezonului de la Londra incepe duminica, la ora 14.00, cu meciul Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), cap de serie numarul 2 - Ryan Harrison/Michael Venus (SUA/Noua Zeelanda).Dupa ora 14.00 se joaca partida de simplu Roger Federer (Elvetia), locul 2 ATP - Jack Sock (SUA). Dupa al doilea meci de dublu, nu inainte de ora 22.00, se va juca ultima intalnire a zilei, Alexander Zverev (Germania), cap de serei numarul 3 - Marin Cilic (Croatia), cap de serie numarul 5.Tecau si Rojer, campioni in 2015, vor infrunta urmatoarele perechi in Grupa "Eltingh/Haarhuis": Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia), cap de serie numarul doi, francezii Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cap de serie numarul sase, si Ryan Harrison (SUA)/Michael Venus (Noua Zeelanda), cap de serie numarul 8.Ora 14.00 - Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), cap de serie numarul 4 - Bob Bryan/Mike Bryan (SUA), cap de serie numarul 5;Ora 16.00 - Dominic Thiem (Austria), cap de serie numarul 4 - Grigor Dimitrov (Bulgaria), cap de serie numarul 6;Ora 20.00 - Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numarul 1 - Ivan Dodig/Marcel Granollers (Croatia/Spania), cap de serie numarul 7;Ora 22.00 - Rafael Nadal (Spania), locul I ATP - David Goffin (Belgia), cap de serie numarul 7.Competitia din "O2 Arena" se va disputa in perioada 12-19 noiembrie 2017.