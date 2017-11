Simona Halep, nominalizata de WTA la titlul de jucatoarea lunii octombrie

Simona Halep, locul 1 WTA, a fost nominalizata de WTA la titlul de jucatoarea lunii octombrie, alaturi de daneza Caroline Wozniacki, locul 3 mondial, si americanca Venus Williams, pozitia 5, potrivit news.ro.



Halep a devenit, la 9 octombrie, al 25-lea lider al clasamentului WTA, la 9 octombrie, dupa ce a invins-o pe letona Jelena Ostapenko, in semifinale la Beijing.

Simona Halep a intrat in Top 10 WTA pentru prima oara la 27 ianuarie 2014 si este jucatoarea in activitate cu cele mai multe saptamani consecutive in top 10.

Caroline Wozniacki a castigat Turneul Campioanelor, dupa ce a invins-o in finala pe Venus Williams.

Venus Williams a jucat finala la Singapore, unde s-a calificat pentru prima oara in ultimii zece ani.

Fanii pot vota jucatoarea lunii pe site-ul oficial al WTA, wtatennis.com, pana joi, iar castigatoarea sondajului va fi anuntata vineri.