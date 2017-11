Stanislas Wawrinka se antreneaza din nou dupa o pauza de patru luni

Stan Wawrinka a postat un video in care se vede cum exerseaza reverul. "Primul antrenament dupa luna iulie! Atat de bucuros si excitat!!", a comentat el.Operat la genunchi la mijlocul lui august, jucatorul in varsta de 32 de ani, invingator in trei turnee de Mare Slem a renuntat la inceputul lui august sa-si apere titlul la US Open. El a prevazut sa revina in circuit la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, intre 28 si 30 decembrie.In ciuda lungii perioade de pauza, Wawrinka este pe locul 7 in clasamentul ATP, ceea ce i-ar da dreptul sa participe la turneul Masters de la Londra de saptamana viitoare.Elvetianul a fost tachinat pe Twitter de Darren Cahill, antrenorul romancei Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin."Nu e prea tarziu ca el sa se razgandeasca in ce priveste Londra", a scris Darren Cahill.