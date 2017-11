​FedCup: Romania vs Canada se va juca pe hard, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca

"Suprafata pe care am trecut-o in chestionarul ITF este hard. Cat despre componenta echipei, inca nu este stabilita. S-a vorbit cu fetele, Simona Halep si-a manifestat intentia de a veni, a fost prima care a spus , dar pina atunci mai este. Mai sunt turnee si, sigur, ca nu ne dorim sa intervina cumva vreo accidentare"-"Ne bucuram ca putem sa jucam in singura sala competitiva la nivel european din Romania, sala de la Cluj-Napoca, mai ales ca am inteles ca pentru acest meci s-a marit si numarul de locuri. Eu cred ca pentru un asemenea eveniment, tinand cont de rezultatele fetelor, de faptul ca o avem pe Simona Halep, numarul 1 mondial, ca avem cinci jucatoare intre cele mai bune 100 din lume, chiar aveam nevoie de o asemenea sala si sunt mai mult ca sigur ca o sa fie plina. Este un meci interesant, nu va fi deloc usor, pentru ca in Fed Cup, ca si in Davis Cup, intervine factorul emotional, ca de fiecare data cand joci pentru tara ta. In echipa Canadei este Eugenie Bouchard, o jucatoare valoroasa, care a fost in Top 10 WTA, dar care, in ultima perioada, nu a mai avut rezultate atat de bune. In mod sigur va fi un meci foarte interesant si ii astepam pe suporteri alaturi de noi"Romania a mai evoluat la Cluj-Napoca in aprilie 2016, in barajul pentru Grupa Mondiala, cu Germania, care s-a impus cu scorul general de 4-1. De atunci, Sala Polivalenta din Cluj-Napoca a fost marita la o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri.Cele mai cunoscute jucatoare din echipa Canadei sunt Eugenie Bouchard, locul 81 WTA, Francoise Abanda, locul 122 WTA, si sportiva de origine romana Bianca Andreescu, locul 180 WTA.Romania, fara Simona Halep, a invins Canada in aprilie 2015, la Montreal, cu 3-2, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala. Tricolorele au mai castigat in fata jucatoarelor din Canada in 1983, la Zurich, cu 3-0, in turul I al Grupei Mondiale.Romania a ramas in Grupa Mondiala II dupa ce a invins, in aprilie, la Mamaia, reprezentativa Marii Britanii, cu scorul de 3-2.Partidele din Grupa Mondiala II vor avea loc la 10 si 11 februarie 2018. Invingatoarele si invinsele din aceste partide vor evolua in barajul de promovare, respectiv de mentinere, la 21 si 22 aprilie 2018.