Andy Murray revine pe teren intr-un meci caritabil impotriva lui Roger Federer

De asemenea, jucatorul britanic va disputa un meci de dublu, in echipa cu fratele sau, Jamie Murray. Ei ii vor avea adversari pe fostii tenismeni Tim Henman si Mansour Bahrami.In varsta de 30 de ani, Murray nu a mai jucat din 12 iulie, cand a fost invins de americanul Sam Querrey, in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon.Federer se afla in Marea Britanie pentru a-si pregati participarea la finala sezonului, Turneul Campionilor, competitie care se va desfasura, incepand de duminica, la O2 Arena din Londra.