​WTA Limoges: Perechea Monica Niculescu/ Alexandra Cadantu, in semifinalele competitiei

Cadantu si Niculescu, favoritele numarul doi ale probei, s-au impus in doar 55 de minute in acest meci din primul tur al unui tablou redus.Romancele si-au asigurat un cec de 1.613 euro si 57 de puncte WTA.Adversare in penultimul act le vor fi invingatoarele din meciul Gabriela Ruse (Romania)/Cornelia Lister (Suedia) - Valeria Savinih (Rusia)/Maryna Zanevska (Belgia/N. 4).Tot luni, Niculescu a dispus in primul tur la simplu de Alexandra Dulgheru, cu 6-3, 7-5, iar Gabriela Ruse a invins-o pe Viktoria Kuzmova (Slovacia) cu 6-2, 6-2. Niculescu si Ruse vor fi adversare in optimi.Pe tabloul de simplu se mai afla si Alexandra Cadantu, care o va infrunta in primul tur pe rusoaica Polina Monova.