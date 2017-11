Dupa doua ore de joc, Niculescu a castigat in doua seturi, scor 6-3, 7-5. In optimi, Monica o va intalni pe Gabriela Ruse (265 WTA - venita din calificari).Pentru calificarea in turul doi, Monica Niculescu va primi 1.613 euro si 15 puncte in clasamentul WTA de simplu.